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2020-11-01 وظائف شاغرة بشركة النهدي الطبية للعمل بمقر الشركة في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف تقنية لحديثي التخرج للعمل بالشركة بمحافظة جدة، وفقاً للتفاصيل التالية : 1- المسمى الوظيفي : مسؤول النظام ” وظيفتين ” . 2- الشروط : Advertisements – أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين . – درجة الدبلوم في ” تقنية المعلومات ” أو ما يعادلها . – لا يُشترط وجود خبرة سابقة . وأوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف متاح بدءًا من اليوم الأحد الموافق 15 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 1 / نوفمبر / 2020 م ، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـا.

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