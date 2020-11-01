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مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التقديم على وظائف لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى، للعمل بالمستشفى بالرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- سكرتير ، ويشترط :
– الثانوية العامة مع خبرة عامين في مجال السكرتارية .
– دبلوم في ” السكرتارية التنفيذية ، أو الطبية ” أو بكالوريوس في ” الإنجليزية أو إدارة الرعاية الصحية ” أو ما يعادلها بدون خبرة
– إجادة الإنجليزية والعربية .
– إجادة الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت ” أوفيس ” .
2- سكرتير تنفيذي :
– دبلوم في ” الإنجليزية ، إدارة المستشفيات ” ، أو ما يعادلها ، لا يشترط الخبر .
– دبلوم أو بكالوريوس في ” الإنجليزية ، إدارة الرعاية الصحية ” مع خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس وخبرة سنتين لحمة الدبلوم في السكرتارية .
– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية .
– إجادة الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس
وأوضحت المستشفى أن التقديم على الوظائف متاح بتاريخ 15 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 1 / نوفمبر / 2020 م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، والتقديم عبر الرابط التالي هنـا.
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