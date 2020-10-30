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#وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:
وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني أول الصيانة الوقائية: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.
– رئيس مكافحة الحرائق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (مكافحة الحرائق، السلامة، الأمن الصناعي، الهندسة)، أو ما يعادلها.
التقديم على وظائف شركة ياسرف للتكرير:
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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