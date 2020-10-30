وظائف إدارية شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

2020-10-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف إداري”؛ وذلك للعمل بفرع مكتب البرنامج في محافظة جدة.

شروط وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

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وكشف البرنامج، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغويات، القانون، علم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذو الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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