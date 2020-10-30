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#وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدرب سريري/ إكلينيكي.
– أخصائي بنك العيون.
التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م.
وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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