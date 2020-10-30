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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في هيئة التخصصات الصحية
لحمَلة شهادة الماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مصمم تعليمي”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
شروط وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
وأبرزت الهيئة أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الماجستير في تخصصات: (التصميم التعليمي، أو التعليم الطبي)، أو ما شابه ذلك، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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