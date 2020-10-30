وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة شركات الراشد

2020-10-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة شركات الراشد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محامي (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص الحقوق.

– منسق التوظيف والتدريب (للجنسين/ الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت مجموعة شركات الراشد، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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