- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
لحمَلة شهادة الدبلوم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مساعد أخصائي السجلات الفنية والمنشورات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:
وأبرزت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية التنفيذية، أو الإدارة)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.