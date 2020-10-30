وظائف إدارية شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

2020-10-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مساعد أخصائي السجلات الفنية والمنشورات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

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وأبرزت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية التنفيذية، أو الإدارة)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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