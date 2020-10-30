وظائف إدارية وصحية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2020-10-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

– مساعد أمين مكتبة (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– تقني مختبر الأسنان ثانٍ: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية طب الأسنان، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ربيع الأول 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 ربيع الأول 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).



شارك الخبر







