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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة المجدوعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مستشار مالي أول”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.
شروط وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على مجموعة شركات المجدوعي القابضة:
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2020م.
وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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