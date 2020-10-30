وظائف شاغرة : وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة 30-10-2020 لجميع التخصصات

دائمًا ما يتم الإعلان عن وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة وذلك في كل أسبوع، من أجل مساعدة حديثي التخرج والباحثين عن العمل في الوصول إلى الوظائف المناسبة بسهولة، ولا سيما أن الجريدة تقوم بعرض الوظائف الموثوقة مما يجعلها نقطة اتصال موثوقة وهامة بين أرباب العمل ومسؤولي التوظيف وبين الباحثين عن العمل في كافة التخصصات وجميع المؤهلات سواء خارج أو داخل مصر.

وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2020

من أهم وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة الخاصة بالأعمال الإدارية التي قد تم الإعلان عنها في عدد الأهرام الأسبوعين ما يلي:

وظائف للشباب والبنات: سكرتارية، استقبال، داتا انتري، محاسبة خبرة، مالي أرشيف على المعاش: ت: 27957878

مصنع في مدينة السادس من اكتوبر يطب فني هيدروليك (خبرة 5 سنوات)، من سكان 6 أكتوبر أو الجيزة. ت: 01148959358

شركة في الهرم؛ تطلب سكرتيرة ومسوقة ذات مؤهل عالي، يُشترط الخبرة بالعمل وحسن المظهر. ت: 01003224646

وظائف شاغرة اهرام الجمعة الاسبوعي 30-10-2020

دار أيتام تطلب: اخصائي اجتماعي (مقيم) وأمهات بديلة (مُقيمين) ت: 01126777442

مدرسة دولية في المعادي تطلب: مشرفات سيارات حاصلات على مؤهل عالي وتوفر مرتبات مجزية مع التأمينات. ت: 01113994424

مطلوب سائق خاص (لديه رخصة، وخبرة عمل، ومقيم). ت: 01277605375

مدرسة في التجمع الخامس تطلب: مشرف عمال نظافة (خبرة 10 سنوات على الأقل) حاصل على مؤهل عالي، يُجيد اللغة الإنجليزية، لا يزيد سن المتقدم للعمل عن 45 سنة. ت: 01278970062

مندوبين ومشرفين مبيعات (تجزئة) بخبرة أو بدون في مجال المواد الغذائية، يُرجي إرسال ملف السيرة الذاتية على واتس اب هاتف رقم: 01098882739

شركة تجارية متخصصة في مستلزمات الكمبيوتر في مدينة نصر تطلب: مدير إداري ومالي (خبرة 20 سنة على الأقل)، يُرجي إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: [email protected]

وظائف امنية جريدة الاهرام اليوم

مدرسة دولية في التجمع الخامس تطلب: أفراد أمن مدة العمل يوميًا 12 ساعة، راتب شهري 3000 جنيه، وتطلب عمال نظافة براتب 2500 جنيه شهريًا، ومشرف على عمال النظافة براتب يتم تحديده حسب عدد سنوات الخبرة، وتقدم للعاملين بها حوافز وتأمينات اجتماعية وصحية. ت: 01013008220

وظايف الاهرام الاسبوعي جميع التخصصات

كما قد تم الإعلان في عدد الأهرام الأسبوعي اليوم 30 اكتوبر 2020م أيضًا عن مجموعة من وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة الأخرى في عدة تخصصات متنوعة وهي الموضحة في الصور التالية:

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يُذكر ان الأهرام الأسبوعي تُعد أحد الصحف التي ينتظرها الكثير من الباحثين عن عمل في كل أسبوع، ولا سيما أنها تهتم بعرض اوظائف في كل أنحاء جمهورية مصر العربية وخارج مصر أيضًا.