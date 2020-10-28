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#وظائف هندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف.
تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول ضمان الجودة (الظهران).
– منسق برنامج دعم العمليات والطيران/ التايفون (الطائف).
– أخصائي ضمان الجودة (الظهران).
– مدير مراقبة المشروع (الظهران).
– مدير مشروع (الظهران).
– مشرف ميكانيكي طائرات (الظهران).
التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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