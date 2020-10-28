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#وظائف صحية شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة
في عدد من التخصصات للعمل بجدة والطائف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول غدد صماء.
– أخصائي طب أطفال (عدد وظيفتين).
– استشاري جراحة الأطفال.
– نائب أول أشعة تشخيصية.
– استشاري جراحة زراعة الكلى (عدد وظيفتين).
التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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