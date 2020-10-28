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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في المجلس النقدي الخليجي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن المجلس النقدي الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدير أمن تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بمقر المجلس الرئيسي في مدينة الرياض.
شروط وظائف المجلس النقدي الخليجي:
وأبرز المجلس، أنّ الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأشترط المجلس على أن يكون المتقدم من مواطني ومواطنات الدول الأعضاء في المجلس النقدي الخليجي “السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، عمان”.
التقديم على وظائف المجلس النقدي الخليجي:
وأوضح المجلس، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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