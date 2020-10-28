وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في أمانة الرياض

2020-10-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (28) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية والهندسية)، من المرتبة السادسة وحتى التاسعة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مهندس مدني/ المرتبة التاسعة.

– مستشار قانوني مساعد/ المرتبة التاسعة.

– مراجع مالي/ المرتبة التاسعة.

– محامي/ المرتبة التاسعة.

– مهندس تخطيط/ المرتبة التاسعة.

– مهندس معماري/ المرتبة الثامنة (عدد 9 وظائف).

– مهندس مدني/ المرتبة الثامنة.

– مدقق حسابات/ المرتبة الثامنة.

– مهندس مدني مساعد/ المرتبة السابعة (عدد 3 وظائف).

– مهندس كهربائي مساعد/المرتبة السابعة (عدد 3 وظائف).

– مهندس معماري مساعد/ المرتبة السابعة (عدد وظيفتين).

– مهندس تنسيق مواقع مساعد/ المرتبة السابعة.

– باحث قانوني مساعد/ المرتبة السادسة.

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– مراقب أسواق/ المرتبة السادسة.

– مصمم جرافيك/ المرتبة السادسة.

شروط وظائف أمانة الرياض:

وبينت الأمانة أن الشروط المطلوبة هي:

– يستهدف الإعلان خريجي وخريجات درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مع منح الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم/ـة سبق لهم حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (لوظائف المهندسين على المرتبة السابعة).

– التأكد من صحة البيانات والاختيار من بين الوظائف المعلنة.

– جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية.

– سيتم دعوة أكثر من متقدم/ـة على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطًا.

– ستكون عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية.

– سيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

– سيتم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات النهائية عبر موقع أمانة منطقة الرياض على شبكة الإنترنت.

طريقة التقديم على وظائف أمانة الرياض:

وأوضحت الأمانة، أن التقديم متاح من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 15 ربيع الأول 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 19 ربيع الأول 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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