- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في شركة الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية شاغرة في شركة الكهرباء
بحملة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (التأمين وإدارة المخاطر، المالية، إدارة الجودة)، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الشركة السعودية للكهرباء:
وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل مالي ثالث.
– محلل مالي ثانٍ.
طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:
وأوضحت شركة الكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020م.
وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة في شركة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.