وظائف إدارية شاغرة في شركة الكهرباء

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (التأمين وإدارة المخاطر، المالية، إدارة الجودة)، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل مالي ثالث.

– محلل مالي ثانٍ.

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة الكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020م.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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