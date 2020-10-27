وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

2020-10-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت طيران أديل أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مسؤول مبيعات المطار (الرياض): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– محلل إيرادات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، والاقتصاد، والهندسة الصناعية، وإدارة شركات الطيران)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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