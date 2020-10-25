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#وظائف شاغرة لدى شركة غازكو في 4 مدن
لحمَلة شهادة الثانوية العامة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (أبها، والقصيم، والمدينة المنورة، والدمام).
تفاصيل وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:
وأبرزت شركة غازكو، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس وردية إطفاء (أبها).
– رئيس وردية إطفاء (القصيم).
– رئيس وردية إطفاء (المدينة المنورة).
– رئيس وردية إطفاء (الدمام).
– رجل إطفاء (أبها).
التقديم على وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:
وأوضحت شركة غازكو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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