وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى شركة النهدي

2020-10-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات من الخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من الطائف، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مسؤول دعم تقنية المعلومات (للخريجين/ الطائف).

– أخصائي الطب الباطني (جدة).

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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