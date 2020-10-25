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2020-10-25 #وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – مدير قسم قاعدة البيانات (الرياض). – محلل مستودع البيانات (الرياض). – محلل تقارير المؤسسة (الرياض). – أخصائي موارد بشرية (الرياض). – سكرتير ثانٍ (الرياض). – مشرف قسم خدمات الطعام (الرياض). – مقدم طعام (الرياض). – مساعد خدمات الطعام (عدد وظيفتين/ الرياض). – منسق ضمان الجودة/ خدمات الغذاء (الرياض). Advertisements – استشاري سيكولوجية الازدراع (الرياض). – استشاري علم الأشعة التدخلية (الرياض). – رئيس قسم العيون (الرياض). – طبيب متخصص/ الطب الباطني (الرياض). – مخطط صيدلاني أول (الرياض). – زميل دراسات عليا/ الوراثيات النمائية (الرياض). – منسق إكلينيكي للطب الاتصالي (الرياض). – المدير الإداري المناوب (جدة). – ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين (جدة). – أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (جدة). – أخصائي التصوير الإشعاعي (جدة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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