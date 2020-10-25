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وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
بالمرتبة الثامنة والسابعة والسادسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، بدء التقديم على المسابقة الوظيفية لوظائف بالمرتبة الثامنة والسابعة والسادسة (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس والماجستير.
وحددت الوزارة عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، منها توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على شهادات من الخارج، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سبق له حضور ” اختبار القدرة المعرفية ” المحدد للجامعيين في الماجستير والبكالوريوس ولا تقل الدرجة عن 80%، وألا يكون قد سبق التقدم لوظائف الوزارة وتمت الدعوة للمقابلة.
وأوضحت وزارة العدل أن التقديم متاح على تلك الوظائف من خلال بوابتها الإلكترونية، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 08 / 03 / 1442هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 03 / 1442 هـ.
ودعت وزارة العدل الراغبين بالتقدم على هذه الوظائف إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، والاطلاع على تفاصيلها، والشروط الواجب توفرها في المتقدم (هنا الرابط).
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