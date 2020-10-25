وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، بدء التقديم على المسابقة الوظيفية لوظائف بالمرتبة الثامنة والسابعة والسادسة (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس والماجستير.

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وحددت الوزارة عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، منها توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على شهادات من الخارج، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سبق له حضور ” اختبار القدرة المعرفية ” المحدد للجامعيين في الماجستير والبكالوريوس ولا تقل الدرجة عن 80%، وألا يكون قد سبق التقدم لوظائف الوزارة وتمت الدعوة للمقابلة.

وأوضحت وزارة العدل أن التقديم متاح على تلك الوظائف من خلال بوابتها الإلكترونية، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 08 / 03 / 1442هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 03 / 1442 هـ.

ودعت وزارة العدل الراغبين بالتقدم على هذه الوظائف إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، والاطلاع على تفاصيلها، والشروط الواجب توفرها في المتقدم (هنا الرابط).