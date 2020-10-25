الارشيف / وظائف

وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-25

وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

بالمرتبة الثامنة والسابعة والسادسة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، بدء التقديم على المسابقة الوظيفية لوظائف بالمرتبة الثامنة والسابعة والسادسة (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس والماجستير.

Advertisements

وحددت الوزارة عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، منها توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على شهادات من الخارج، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سبق له حضور ” اختبار القدرة المعرفية ” المحدد للجامعيين في الماجستير والبكالوريوس ولا تقل الدرجة عن 80%، وألا يكون قد سبق التقدم لوظائف الوزارة وتمت الدعوة للمقابلة.

وأوضحت وزارة العدل أن التقديم متاح على تلك الوظائف من خلال بوابتها الإلكترونية، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 08 / 03 / 1442هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 03 / 1442 هـ.

ودعت وزارة العدل الراغبين بالتقدم على هذه الوظائف إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، والاطلاع على تفاصيلها، والشروط الواجب توفرها في المتقدم (هنا الرابط).


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا