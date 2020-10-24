شكرا لقرائتكم 16 وظيفة شاغرة في مركز كفاءة الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه في موقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمدينة الرياض.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي الاستراتيجية والتميز المؤسسي 2

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال.

– 2+ سنوات خبرة في إدارة المشاريع.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

2- أخصائي الاستراتيجية والتميز المؤسسي:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال

– +4 سنوات خبرة في تطوير الإستراتيجية / إدارة المشاريع

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

3- مدير الإستراتيجية والتعاون الدولي:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال ويفضل درجة الماجستير.

– أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تطوير الإستراتيجية / إدارة المشاريع – دور كبير في الإدارة.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

4- مستشار العلاقات العامة والتوعية:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها

– 8+ سنوات في مجال كفاءة الطاقة

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

5- أخصائي استخبارات البيانات:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو الإدارة أو علوم البيانات أو الإحصاء أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها ، يفضل الماجستير.

– أكثر من 6 سنوات من الخبرة في مجال تقني متعلق بالطاقة

6- مهندس صناعة:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية. يفضل درجة الماجستير

– 2+ سنوات خبرة فنية في مجال الصناعات الثقيلة (البتروكيماويات والأسمنت والصلب).

– يفضل معرفة كفاءة الطاقة / الخبرة المطلوبة ، خاصة في القطاعات الصناعية

7- مهندس صناعة:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير.

– 4+ سنوات من الخبرة الفنية في مجال الصناعات الثقيلة (البتروكيماويات والأسمنت والصلب).

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

8- أخصائي قانوني أول:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في القانون أو تخصص مشابه.

– المفضل: ماجستير في القانون أو تخصص مشابه.

– 6 + سنوات خبرة في المؤسسات القانونية وتقديم الاستشارات القانونية.

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9- مهندس نقل:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية أو الصناعية

– 4+ سنوات في قطاع النقل

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

10- مستشار:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة

– 8+ سنوات في مجال كفاءة الطاقة

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

11- مهندس مرافق:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير

– 4+ سنوات من الخبرة الفنية في مجال المرافق (واحد أو أكثر من: توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتحلية المياه والتوليد المشترك)

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

12- مهندس مبانٍ:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية. يفضل درجة الماجستير.

– 4+ سنوات في قطاع المباني.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

13- مهندس مبانٍ:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الصناعية أو الميكانيكية. يفضل درجة الماجستير.

– 2+ سنوات خبرة فنية في قطاع المباني.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

14- أخصائي مرافق:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير

– خبرة فنية تزيد عن 6 سنوات في مجال كفاءة الطاقة مع التركيز الجزئي أو الكامل في المرافق (واحد أو أكثر من: توليد الطاقة ، النقل والتوزيع ، تحلية المياه والتوليد المشترك)

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

15- مدير تكنولوجيا المعلومات:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في الشبكة / الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات أو تخصص مشابه

– أكثر من 8 سنوات من الخبرة في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات / إدارة المعرفة ، بما في ذلك التقدم من الدور الفني إلى الدور الإداري ، بشكل مثالي في مؤسسة ذات حجم مماثل

– إجادة اللغة الإنجليزية

16- مدير الأمن السيبراني:

الشروط المطلوبة:

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة تزيد عن 10 سنوات في الأمن السيبراني مع 4 سنوات على الأقل في دور مماثل.

– يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وأشار المركز إلى أن التقديم متاح الآن من يوم الخميس الموافق 5-3-1442هـ وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما يتطلب التقديم إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة، عبر موقع لينكد إن من (هنـا).

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