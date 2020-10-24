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شكرا لقرائتكم 16 وظيفة شاغرة في مركز كفاءة الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه في موقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمدينة الرياض.
وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- أخصائي الاستراتيجية والتميز المؤسسي 2
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال.
– 2+ سنوات خبرة في إدارة المشاريع.
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
2- أخصائي الاستراتيجية والتميز المؤسسي:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال
– +4 سنوات خبرة في تطوير الإستراتيجية / إدارة المشاريع
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
3- مدير الإستراتيجية والتعاون الدولي:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال ويفضل درجة الماجستير.
– أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تطوير الإستراتيجية / إدارة المشاريع – دور كبير في الإدارة.
– إتقان اللغة الإنجليزية.
4- مستشار العلاقات العامة والتوعية:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادلها
– 8+ سنوات في مجال كفاءة الطاقة
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
5- أخصائي استخبارات البيانات:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو الإدارة أو علوم البيانات أو الإحصاء أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها ، يفضل الماجستير.
– أكثر من 6 سنوات من الخبرة في مجال تقني متعلق بالطاقة
6- مهندس صناعة:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية. يفضل درجة الماجستير
– 2+ سنوات خبرة فنية في مجال الصناعات الثقيلة (البتروكيماويات والأسمنت والصلب).
– يفضل معرفة كفاءة الطاقة / الخبرة المطلوبة ، خاصة في القطاعات الصناعية
7- مهندس صناعة:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير.
– 4+ سنوات من الخبرة الفنية في مجال الصناعات الثقيلة (البتروكيماويات والأسمنت والصلب).
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
8- أخصائي قانوني أول:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في القانون أو تخصص مشابه.
– المفضل: ماجستير في القانون أو تخصص مشابه.
– 6 + سنوات خبرة في المؤسسات القانونية وتقديم الاستشارات القانونية.
9- مهندس نقل:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية أو الصناعية
– 4+ سنوات في قطاع النقل
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
10- مستشار:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة
– 8+ سنوات في مجال كفاءة الطاقة
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
11- مهندس مرافق:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير
– 4+ سنوات من الخبرة الفنية في مجال المرافق (واحد أو أكثر من: توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتحلية المياه والتوليد المشترك)
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
12- مهندس مبانٍ:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية. يفضل درجة الماجستير.
– 4+ سنوات في قطاع المباني.
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
13- مهندس مبانٍ:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الصناعية أو الميكانيكية. يفضل درجة الماجستير.
– 2+ سنوات خبرة فنية في قطاع المباني.
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
14- أخصائي مرافق:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكيميائية. يفضل درجة الماجستير
– خبرة فنية تزيد عن 6 سنوات في مجال كفاءة الطاقة مع التركيز الجزئي أو الكامل في المرافق (واحد أو أكثر من: توليد الطاقة ، النقل والتوزيع ، تحلية المياه والتوليد المشترك)
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
15- مدير تكنولوجيا المعلومات:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في الشبكة / الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات أو تخصص مشابه
– أكثر من 8 سنوات من الخبرة في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات / إدارة المعرفة ، بما في ذلك التقدم من الدور الفني إلى الدور الإداري ، بشكل مثالي في مؤسسة ذات حجم مماثل
– إجادة اللغة الإنجليزية
16- مدير الأمن السيبراني:
الشروط المطلوبة:
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.
– خبرة تزيد عن 10 سنوات في الأمن السيبراني مع 4 سنوات على الأقل في دور مماثل.
– يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
وأشار المركز إلى أن التقديم متاح الآن من يوم الخميس الموافق 5-3-1442هـ وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما يتطلب التقديم إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة، عبر موقع لينكد إن من (هنـا).
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