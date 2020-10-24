وظائف شاغرة : اعلانات وظائف الوسيط pdf الجمعة 23/10/2020

ننشر وظائف جريدة الوسيط طبعة القاهرة الكبرى، ليوم الجمعة 23 اكتوبر 2020 ووظائف خالية للمحاسبين في شركة بيطرية، وفرص عمل لخريجات تجارة انجليزي حديثي التخرج، كما تعلن جريدة يومية بالعباسية عن حاجتها الى مندوبين ومندوبات اعلانات، ووظائف للمدرسين والمدرسات، ومطلوب سكرتيرة لشركة سيارات اجنبية، ووظائف في شركة كبرى تعمل في مجال الزيوت الغذائية.

اعلانات وظائف الوسيط مصر 23/10/2020

وظائف جريدة الوسيط pdf اليوم وعدد كبير من الوظائف الخالية ومنها:

المصدر : جريدة الوسيط

وظائف للسائقين في شركة كبرى

مطلوب فنيين الكترونيات لشركة أجهزة أنذار.

مطلوب أمين مخزن لشركة استثمار عقاري بالتجمع الخامس.

مطلوب أفراد أمن لشركة رائدة في مجال التعبئة والتغليف في القاهرة والمحافظات.

وظائف جريدة الوسيط الجمعة اليوم.

وظائف شركة كبرى تعمل في مجال المقاولات.

مطلوب مراجعين حسابات لمكتب مراجعة.

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة ملابس داخلية كبرى في القاهرة.

مطلوب مشرفات للعمل في حضانة خاصة.

مطلوب محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وظائف في سنتر ملابس بأمبابة.

مطلوب عجان سوري للعمل في التجمع الخامس.

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