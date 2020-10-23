وظائف شاغرة : براتب 6000 جنيه| وظائف خالية بشركة الأهرام للطباعة والتغليف

شركة الأهرام للطباعة والتغليف بالمنطقة الصناعية الثانية – برج العرب بالإسكندرية، تعلن عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية في بعض التخصصات ولجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 3000 إلى 6000 جنية، ونقدم الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة الأهرام للطباعة والتغليف

مطلوب مهندسين صيانة، و يشترط خبرة من 3 إلى 5 سنوات، براتب يبدأ من 3500 إلى 6000 جنية. مطلوب فنيين صيانة ميكانيكا، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و خبرة في مجال الطباعة، براتب يبدأ من 3000 إلى 4000 جنية. مطلوب فنيين كهرباء، و يشترط مؤهلات متوسطة،و خبرة في مجال العمل، براتب 4000 جنية. مطلوب فنيين لحام خبرة لا تقل عن 3 سنوات، و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 3000 إلى 4000 جنية.

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مزايا وشروط وطرق التقدم للوظائف

تقدم شركة الأهرام للطباعة والتغليف للراغبين مرتبات مجزية وتوفير سكن للمغتربين، ومواصلات للإسكندرية، وساعات إضافية ويومين اجازة، و العمل بنظام الورديات، و يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل، و لمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01284085888