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2020-10-23 #وظائف صحية شاغرة للجنسين في مركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية. تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي: وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي الرعاية التلطيفية. – أخصائي تخدير. – طبيب أطفال عام. – طبيب المستشفى/ الطب الباطني. Advertisements – فني أول المعالجة المعقمة. – أخصائي أول العلاج الوظيفي. – طبيب عام. – أخصائي جراحة القلب. – أخصائي معالج الأسنان. التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي: وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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