وظائف هندسية شاغرة للجنسين في شركة محركات الطائرات

2020-10-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة- المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة والإصلاح الشامل للمحركات بالمنطقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مهندس شبكات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة محركات الطائرات:

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وأوضحت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (شبكات الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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