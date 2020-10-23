وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع نيوم

2020-10-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقييم بيئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البيئية، أو الإدارة البيئية، أو الهندسة البيئية، أو التخطيط البيئي)، ويفضل شهادة الماجستير.

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– مدير أول الصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– منسق الفواتير القانونية والمشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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