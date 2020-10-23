وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

2020-10-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مركز الاتصال (الرياض).

– محاسب ثالث (الرياض).

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– محلل ثاني موارد بشرية ورواتب (الرياض).

– مساعد تدريب (الرياض).

– مساعد إداري ثانٍ (جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ربيع الأول 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 11 ربيع الأول 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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