شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تطرح 120 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (120) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي: – مجموعة طيبة العالية للتدريب والتوظيف. – الشركة الخليجية الأولى للتعهدات والمقاولات. – مؤسسة بوركت للتجارة. – شركة درا الرواد التجارية. – فندق لومريديان. – شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم. – ابتسامه كير الطبي. تفاصيل وظائف غرفة الرياض: وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية: – مراجع أمن معلومات. – مراجع تقنية معلومات. – باحث أمن معلومات. – أخصائي شبكات. – أخصائي أنظمة ويندوز. – أخصائي أنظمة لينكس. – أخصائي وسائط رقمية. – مهندس ميكانيكي. – مهندس كهربائي. – مهندس جودة. – مهندس سلامة. – مدير مصنع للأغذية. – مشرف إنتاج المصنع. – مراقب جودة وكميات. – مسؤول تشغيل المصنع. Advertisements – أمين مخزن. – محاسب تكاليف. – ممثل مبيعات. – مدير فرع. – مندوب مبيعات. – سائق نقل خفيف. – مقدم طعام رئيسي. – باريستا. – مساعد رئيس المهندسين. – موظف استقبال. – مشرف مطعم. – فني صيانة أول. – ممثلة مبيعات. – ممرضة – مساعدة طبيب أسنان. – موظفة تسويق إلكتروني/ إدارة محتوى. – مختصة تأمين طبي. – مديرة فرع. – موظفة إنتاج. – مسوقة. – مندوبة مبيعات. – محاسبة. التقديم على وظائف غرفة الرياض: وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الرياض تطرح 120 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.