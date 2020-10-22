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2020-10-23 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للخريجين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية: وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – محلل حسابات. – محلل تخطيط البنية التحتية. – محلل عمليات البنية التحتية. – مطور تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات. – محلل عمليات التطبيقات. – محلل تخطيط مالي. – مهندس عمليات البنية التحتية. – محلل ضمان الجودة. – محلل إدارة المعرفة. – محلل إدارة محفظة الأصول. Advertisements – محلل مراجعة الحسابات. – مدير قسم حملات الدفع الآجل. – محلل تحليل الأداء الفني. – مطور حلول تقنية المعلومات والاتصالات. – مهندس تصميم البنية التحتية. – مهندس تخطيط البنية التحتية. – محلل تجربة العملاء. – محلل مشاريع فنية. – محلل مشاريع عامة. – محلل تسويق. – محلل تطوير أعمال. – محلل أعمال. التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية: وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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