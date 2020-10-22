وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة المراعي

2020-10-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– منسق سلامة الأقسام (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة.

– مسؤول المحاسبة (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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