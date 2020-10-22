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#وظائف شاغرة لدى شركة غازكو في 7 مدن
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وينبع، والطائف، وجدة، والقصيم، والمدينة المنورة، والدمام).
تفاصيل وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:
وأبرزت شركة غازكو، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير وحدة الجودة (الرياض).
– رئيس وردية إطفاء (ينبع).
– رئيس وردية إطفاء (الطائف).
– رئيس وردية إطفاء (جدة).
– رئيس وردية إطفاء (الرياض).
– رجل إطفاء (ينبع).
– رجل إطفاء (الطائف).
– رجل إطفاء (القصيم).
– رجل إطفاء (المدينة المنورة).
– رجل إطفاء (جدة).
– رجل إطفاء (الدمام).
– رجل إطفاء (الرياض).
التقديم على وظائف شركة الغاز والتصنيع الأهلية:
وأوضحت شركة غازكو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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