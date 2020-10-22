وظائف شاغرة : وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية بالمملكة العربية السعودية

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك لحملة الثانوية فأعلي، وتعتبر الشركة هي المنوطة بتقديم كافة خدمات الملاحة الجوية بالإضافة إلى ضمان سلامة الحركة الجوية، لجميع الرحلات من والى مطارات المملكة، ونتابع الآن عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالاتي:

وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية

تطلب شركة خدمات الملاحة الجوية محلل القوى العاملة الاستراتيجية، وذلك للعمل بجدة، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن بكالوريوس إدارة أعمال ، ولا يشترط الخبرة.

تطلب الشركة شغل وظائف مسئول مستودع، للعمل بمناطق ” تبوك – الرياض – الدمام ” ويشترط أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة أو دبلوم مع إجادة اللغة الانجليزية.

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الشروط المطلوبة:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يجيد اللغة الانجليزية إجادة تامة. يجيد استخدام الحاسب الألى. أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة.

طرق التقدم للوظائف

لتقدم لوظائف شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، من خلال الرابط التالي” وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية” والتقديم متاح حتى الاكتفاء من العدد المطلوب.