وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

2020-10-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري باطنية وأمراض معدية.

– طبيب مقيم طوارئ.

– طبيب مقيم باطنية.

– طبيب مقيم جراحة عامة.

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– أخصائي بصريات.

– أخصائي أشعة (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب الجراحة العامة/ جراحة الأعصاب.

– طبيب نائب أمراض الكلى (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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