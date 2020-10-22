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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين بهيئة المحاسبين القانونيين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد إداري أول (عدد وظيفتين).
– أخصائي تدريب.
التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2020م.
وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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