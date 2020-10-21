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#وظائف شاغرة لدى شركة مازولا في 3 مدن
للعمل بفروع الشركة في الرياض وجدة والشرقية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مازولا، المتخصصة بمجال إنتاج وصناعة المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، من حملة شهادة الدبلوم في تخصصات: (المبيعات، والتسويق)؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.
تفاصيل وظائف شركة مازولا:
وبينت شركة مازولا، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– بائع (عدد 3 وظائف/ الرياض).
– بائع (عدد 3 وظائف/ جدة).
– بائع (عدد 3 وظائف/ المنطقة الشرقية).
التقديم على وظائف شركة مازولا:
وأوضحت شركة مازولا، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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