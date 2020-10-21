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2020-10-22 #وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS السعودية في عدد من التخصصات متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وتدريبية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران. تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS: وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير التقدير (الرياض). – فني إلكترونيات الطائرات (الظهران). – مدرب الملاحة (الرياض). Advertisements – مشرف ميكانيكي طائرات (الظهران). – فني طلاء الطائرات (الظهران). – مستشار صيانة جناح الخدمات اللوجستية (الظهران). التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز: وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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