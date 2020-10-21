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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة الزامل
للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في الخبر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.
تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:
وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– سكرتير (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، إدارة الأعمال، السكرتاريه)، أو المجالات ذات الصلة.
– المدير الفني/ البناء (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية).
التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:
وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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