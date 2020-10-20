وظائف فنية وإدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية في 3 مدن

2020-10-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني اتصالات ثانٍ (الرياض).

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– مساعد إداري ثالث (للرجال/ جدة).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

– مساعد إداري ثانٍ (للنساء/ الأحساء).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 3 ربيع الأول 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 12 ربيع الأول 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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