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#وظائف إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “أخصائي الرواتب”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأبرزت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف السعودية للتموين:
وأوضحت شركة السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة بشركة السعودية للتموين، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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