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#وظائف فنية شاغرة في سبكيم للبتروكيماويات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
تفاصيل وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:
وأبرزت شركة سبكيم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل/ منطقة التحميل (عدد وظيفتين).
– محلل/ مخطط.
– مشرف الأجهزة الصيانة.
التقديم على وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:
وأوضحت شركة سبكيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020م.
وأشارت شركة سبكيم إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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