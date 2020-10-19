وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

2020-10-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في مدينة حائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– رئيس الاستدامة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– موظف المحاسبة (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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