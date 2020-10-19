استمرار التقديم على وظائف الأحوال المدنية بهذه الشروط

2020-10-19

متابعات الخليج 365 - سارة المصباح - الرياض

تتواصل عملية التقديم على وظائف الأحوال المدنية وفقًا للآلية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية، وبدأ الآلاف من الشباب والفتيات ممن يتوافقون مع شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية التي أعلنتها الجهات المعنية، بالإسراع في تجهيز الأوراق المطلوبة منهم للتقديم.

وظائف الأحوال المدنية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بداية من أمس الأحد، عن بدء تلقي طلبات المواطنين للتقديم على الوظائف الشاغرة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، للعمل بداخل عدة مناطق بمحافظات المملكة.

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شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية

وكشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية والتي تأتي كالتالي:

1- أن المتقدم يكون (سعودي، سعودية) الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

2- حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية وألّا تكون متزوجة من غير سعودي.

4- أن يكون لائقًا طبيًا.

5- هوية وطنية سارية المفعول.

6- التقديم لحملة الشهادة الثانوية فأعلى

آلية التقديم على وظائف الأحوال المدنية

ووفقًا لما ذكرته الوزارة، فإنّ الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وموافقة الجهة المعنية، علمًا بأن البدء في الإجراءات واستكمال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني والمقابلة الشخصية، لا يعتبر قبولًا للوظيفة، بالإضافة إلى أنّه يجب إحضار أصل المؤهلات العلمية والعملية والهوية الوطنية وصورتين شخصية عند إجراء المقابلة الشخصية لمطابقتها مع السيرة الذاتية.

وشددت الأحوال المدنية على أنه سيتم استبعاد أي طلب مخالف لما دون فيها، ومعادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وتحديد الرغبة حسب المناطق وليس المحافظات.

وتابعت الأحوال المدنية أنه يتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: [email protected]



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