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فتح باب القبول لـ وظائف الدفاع المدني على عدة رتب للرجال
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول ) .
وسيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف بمشيئة الله خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2/3/1442هـ وحتى يوم السبت الموافق 7/3/1442هـ عبر منصة ( أبشر توظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa .
ويشترط في المتقدمين على وظائف الدفاع المدني ما يلي:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .
– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .
– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص .
- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .
- للاطلاع على الوظائف المطلوبة للمديرية العامة للدفاع المدني اضغط هنا
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