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#وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الزامل القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.
تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:
وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف منشأة (الدمام).
– موظف استقبال (للسعوديين/ الخبر).
التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:
وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020م.
وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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