وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

2020-10-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

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– مدير مكتب المدير العام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

– محلل أول اختبار الاختراق: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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