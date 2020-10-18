وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

2020-10-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول ضمان تدقيق تقنية المعلومات.

– منسق معلومات المشروع.

– مدير ضمان المراجعة المالية والتجارية.

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– مدير ضمان تدقيق العمليات وتقنية المعلومات.

– أخصائي أول المرافق.

– مدير عمليات التدقيق والجودة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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