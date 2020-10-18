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#وظائف صحية شاغرة في الخدمات الصحية بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدة وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.
تفاصيل وظائف الهيئة الملكية:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي/ أخصائي أول الأنف والأذن والحنجرة.
– أخصائي أمراض الأنسجة.
– استشاري أمراض القلب للأطفال.
التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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