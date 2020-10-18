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#وظائف هندسية شاغرة بمجموعة عصام قباني في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.
تفاصيل وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس مبيعات (الرياض).
– مهندس مبيعات (الدمام).
– مهندس مبيعات (جدة).
التقديم على وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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