25 #وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

2020-10-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائية اجتماعية بالرعاية المنزلية.

– طبيب نائب طب الأسرة.

– أخصائية علاج تنفسي بالرعاية المنزلية.

– أخصائي علاج طبيعي بمركز الرعاية المنزلية (عدد 3 وظائف).

– فني قلب (للنساء).

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– استشاري عناية المركزة (عدد 5 وظائف).

– طبيب مقيم قلب.

– أخصائي تخدير (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب جراحة الأوعية الدموية (عدد وظيفتين).

– طبيب عام (عدد 7 وظائف).

– استشاري أمراض الكلى.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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